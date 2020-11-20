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Муниципалитеты Власть и политика

Большеглушицкий район возглавил Валерий Анцинов

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главой Большеглушицкого района Самарской области стал Валерий Анцинов

Его кандидатура была одобрена конкурсной комиссией под председательством вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Владимира Терентьева.

Заседание Собрания представителей муниципального образования прошло 19 ноября. За кандидатуру Анцинова единогласно проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты. 

С ноября 2010 г. Валерий Анцинов работал в должности заместителя главы по экономике и финансам, а с февраля 2016 г. переведен на должность первого заместителя руководителя муниципалитета.

 

 

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