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Театр Культура

"Бахчисарайский фонтан" Самарского театра оперы и балета номинировали на "Золотую Маску"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Балет "Бахчисарайский фонтан" Самарского театра оперы и балета включили в перечень номинантов театральной премии "Золотая Маска".

Фото: САТОБ

Постановка участвует в пяти номинациях: "Балет/спектакль", "Балет-современный танец/Женская роль" (Ксения Овчинникова, Мария), "Балет-современный танец/Мужская роль" (Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Нурали, и Игорь Кочуров, Вацлав), "Работа художника в музыкальном театре" (Андрей Войтенко), "Работа художника по костюмам в музыкальном театре" (Татьяна Ногинова).

Премьера постановки состоялась в октябре 2019 года. Дирижер-постановщик - художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик - заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая Маска" Дарья Павленко (Санкт-Петербург).

Опера Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" включена в Long List премии "Золотой Маски" за исполнение роли Труффальдино Анатолием Невдахом в номинации "Музыкальный театр".

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