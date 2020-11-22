Один человек погиб и пять пострадали при ДТП в Похвистневском районе

В субботу, 21 ноября, примерно в 13:30 на трассе "Самара-Бугуруслан", неподалеку от с. Среднее Аверкино Похвистневского района произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще пятеро пострадали, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
По предварительным данным, на месте происшествия произошло столкновение двух встречных автомобилей. Погибшим является взрослый человек. А пятерым пострадавшим, в том числе ребенку трех лет, оказывалась медицинская помощь, но никто не был госпитализирован.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.