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ДТП Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали при ДТП в Похвистневском районе

ПОХВИСТНЕВО. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 ноября, примерно в 13:30 на трассе "Самара-Бугуруслан", неподалеку от с. Среднее Аверкино Похвистневского района произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще пятеро пострадали, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, на месте происшествия произошло столкновение двух встречных автомобилей. Погибшим является взрослый человек. А пятерым пострадавшим, в том числе ребенку трех лет, оказывалась медицинская помощь, но никто не был госпитализирован.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.
 

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