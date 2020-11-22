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Преступления Происшествия

Трижды лишенному прав жителю Кинель-Черкасского района грозит два года колонии

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Кинель-Черкасского района, три лишенный водительских прав за последние три года, рискует отправиться в колонию, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ДПС заметили автомобиль "Нива", двигавшийся с нарушением ПДД. Автомобиль был остановлен и во время общения с водителем правоохранители обратили внимание, что у мужчины имеются признаки опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили его от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина проходить отказался.

Водителем оказался 45-летний житель сю Кинель-Черкассы. В 2017 г. он уже был подвергнут административному наказанию и лишен водительского удостоверения за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В апреле 2018 и мае 2020 гг. он осужден за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, лишен права управления транспортными средствами.

Отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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