В Чапаевске рыбак провалился под лед

В воскресенье, 22 ноября, на озере Грязный Ерик около Чапаевска поисково-спасательный отряд специального назначения проводил водолазные поиски утонувшего рыбака, сообщает ПСС по Самарской области.

По информации ведомства, пересекая акваторию озера в темное время суток мужчина не заметил на ледовом поле промоину и оказался в воде. Самостоятельно выбраться на плотный лед он не смог. В 09:40 водолазный отряд в количестве четырех водолазов приступил к проведению поисковых работ на месте происшествия. В 12:40 утонувшего удалось обнаружить на глубине 4 метров и на расстоянии 15 метров от береговой линии.

Спасатели напоминают: выход на неокрепший лед может привести к трагедии.