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Религия Общество

Скончалась настоятельница Иверского монастыря схиигумения Иоанна

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 ноября, на 81-м году жизни скончалась настоятельница Иверского женского монастыря Самары схиигумения Иоанна, сообщает самарская Епархия.

Схиигумения Иоанна (в миру Людмила Ильинична Капитанцева) родилась 18 марта 1940 г. в Сталинграде. Ее послевоенное детство и юность связаны с Казанским храмом — единственным уцелевшим зданием во время войны в Сталинграде. В 1963 г. монашеский постриг приняла ее мама, Пелагея Ефимовна, а на следующий год в Свято-Успенской Почаевской Лавре тайный монашеский постриг с именем Иоанна — Людмила. В возрасте 42 лет она поступила в Красногорский Свято-Покровский монастырь.

В августе 1994 г. в связи с решением Священного Синода РПЦ и последующим указом Самарской епархии в Самарский монахиня Иоанна (Капитанцева) была назначена настоятельницей в Иверский монастырь.

За более чем 20 лет усердных трудов схиигумении Иоанны монастырь преобразился. Отреставрирован и расписан Иверский храм. Построены новые здания: храм-часовня в честь святых Царственных страстотерпцев, 57-метровая колокольня, корпус для сестер, игуменский корпус, гостиница. Благоустроена и озеленена монастырская территория. На подворье монастыря, в Свято-Духовом скиту, построен двухъярусный храм с двумя престолами — в честь Святого Духа и Киево-Печерских святых.

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