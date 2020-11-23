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Банк "Открытие" расширил возможности Центра информационной безопасности

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" расширил область мониторинга и усовершенствовал процессы своего Центра информационной безопасности на базе системы Security Vision Incident Response Platform IRP/SOAR. Партнером проекта стала ГК "Интеллектуальная безопасность" — разработчик Security Vision IRP/SOAR и ряда других IT-продуктов на базе платформы информационной безопасности Security Vision.

Банк "Открытие" ведет постоянную работу по оптимизации и совершенствованию процессов информационной безопасности с целью противостояния любым видам киберугроз и обеспечения максимальной защиты своих информационных активов. В рамках этой работы в банке был реализован проект расширения области контроля информационной безопасности Центра информационной безопасности.

Были решены следующие задачи:

  • Разработка новых процедур (playbooks) по реагированию на инциденты ИБ
  • Увеличение количества систем и средств защиты информации, интегрированных в Security Vision IRP/SOAR
  • Совершенствование отчетности
  • Разработка новых процессов управления информационной безопасностью
  • Автоматизация процессов подразделений ИБ
  • Выработка и тестирование моделей ML (Machine learning), применимых к потоковой обработке событий безопасности в сервисе Security Vision.

В ходе реализации проекта эксперты Департамента информационной безопасности банка "Открытие" в тесном сотрудничестве со специалистами Security Vision интегрировали в Security Vision IRP/SOAR 10 новых систем и средств защиты информации, разработали и внедрили 17 новых процедур реагирования на инциденты кибербезопасности. Также был автоматизирован ряд процессов смежных подразделений Центра информационной безопасности, относящихся к ежедневной деятельности их сотрудников. Одним из этапов проекта стала автоматизация процесса отправки данных о выявленных угрозах и инцидентах ИБ в ФинЦЕРТ — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, специальное структурное подразделение Банка России.

Илья Короткин, руководитель службы мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности банка "Открытие": "Финансовая отрасль как никакая другая подвержена кибератакам. Осознавая это, мы стремимся делать все возможное, чтобы наши информационные активы и, как следствие, финансы и личные данные всех клиентов банка "Открытие" находились под надежной защитой. Киберпреступники постоянно совершенствуют свой инструментарий, однако и мы день ото дня совершенствуем и расширяем возможности Центра информационной безопасности. Благодаря этому, а также благодаря использованию эффективных систем защиты информации, таких как Security Vision IRP/SOAR, мы гарантируем клиентам банка самый высокий уровень обеспечения информационной безопасности".

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК "Интеллектуальная безопасность": "Security Vision IRP/SOAR была внедрена в банке "Открытие" в 2018 году и показала высокую эффективность как по расширению границ контроля и мониторинга, так и по погружению вглубь инцидентов кибербезопасности и увеличению количества проверок за единицу времени. Так, например, до внедрения системы проверки, связанные с кибер-инцидентами, могли занимать день и больше, а полный жизненный цикл инцидента мог исчисляться неделями. В результате автоматизации реагирования все стало работать как по часам, благо коллеги имели хороший опыт формализованных процедур и процессов, которые воплотились и адаптировались в продукте. На сегодня автоматизированы все группы средств защиты, и скорость проверок исчисляется сотнями в секунду. Банк "Открытие" — очень прогрессивный, в том числе и в плане обеспечения информационной безопасности. Так что в нашей совместной работе мы не останавливаемся на достигнутых результатах, постоянно движемся вперед".

Михаил Стюгин, руководитель направления "Информационная безопасность" Кластера информационных технологий, Фонд "Сколково": "Как отмечает глобальный информационный ресурс Fintech News, в период эпидемии Covid-19 число кибератак на банки выросло на 238%. Очевидно, что в таких условиях финансовому сектору необходимы самые эффективные системы защиты информации, к которым безусловно относится созданная резидентом Сколково ГК "Интеллектуальная безопасность" система Security Vision IRP/SOAR".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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