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Преступления Происшествия

Замглавы администрации Кинельского района будут судить за взятку

КИНЕЛЬ. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела заместителя по социальным вопросам главы администрации Кинельского района Самарской области, обвиняемого в получении взятки.

По данным областного СУ СК РФ, по версии следствия, в 2019 г. муниципальный служащий получил 425 тыс. руб. (часть от предполагаемой суммы 600 тыс. руб.) за содействие в трудоустройстве директора ООО на руководящую должность в администрацию района. Все это нужно было, предположительно, для лоббирования интересов фирмы, в том числе для получения возможности вести строительство на территории района.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кинеля.

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