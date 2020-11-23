Замглавы администрации Кинельского района будут судить за взятку

Завершено расследование уголовного дела заместителя по социальным вопросам главы администрации Кинельского района Самарской области, обвиняемого в получении взятки.

По данным областного СУ СК РФ, по версии следствия, в 2019 г. муниципальный служащий получил 425 тыс. руб. (часть от предполагаемой суммы 600 тыс. руб.) за содействие в трудоустройстве директора ООО на руководящую должность в администрацию района. Все это нужно было, предположительно, для лоббирования интересов фирмы, в том числе для получения возможности вести строительство на территории района.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кинеля.