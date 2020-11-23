Медработники самарской "скорой" требуют прекратить травлю коллег

Медицинские работники самарской "скорой помощи" обратились в областную прокуратуру с требованием прекратить травлю их коллег, длящуюся уже несколько лет.

В конце октября в отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области предъявили обвинение главврачу скорой помощи Наталье Арсентьевой и бывшей ее подчиненной врачу Алле Пятигор.

Женщин обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем тяжкие последствия. Санкция статьи, которую им вменяют, — от трех до 10 лет лишения свободы. Сейчас они проходят процедуру ознакомления с материалами дела.

"Моей подзащитной 69 лет, а ей ежедневно приходится ходить в управление, в то время как лицам старше 65 лет правительство настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, — возмущается адвокат Алексей Котельников, защищающий Пятигор. — В мире свирепствует пандемия, и всякий человек, испытывающий стресс, больше других подвержен опасности заражения коронавирусной инфекцией. И ладно бы, если бы моя подзащитная совершила какое-то преступление, но три экспертизы не установили какой-либо связи между действиями медиков и случившемся у пациентки инсультом".

3 сентября 2020 г. уголовное дело по факту смерти 36-летней подопечной социального приют Маргариты Иванченко было прекращено за отсутствием в действиях 33 самарских врачей состава какого-либо преступления. Однако потерпевшая — мать умершей обжаловала это решение следователя, и суд его отменил. Причиной стало то, что два экспертных учреждения, которые устанавливали причинно-следственную связь между смертью пациентки и действиями\бездействием врачей, не имели лицензии.

Как пояснил адвокат Котельников, на момент проведения экспертиз такая лицензия не требовалась, но к моменту вынесения судебного решения законодательство изменялось.

Следствие возобновили и материалы направили на экспертизу в Санкт-Петербург, где специалисты опять же сделали вывод, что врачи сделали все от них зависящее в установленном порядке и в пределах отведенного на это времени. Тем не менее руководство регионального СУ СК РФ решило направить уголовное дело в суд.

Напомним, в сентябре 2011 г. самарчанка Наталья Иванченко на телепрограмме Андрея Малахова "Пусть говорят" обвинила самарских врачей в том, что в результате их некомпетентности ее еще недавно цветущая дочь превратилась в обездвиженного инвалида.

Однако, как оказалось, здоровье Маргариты было подорвано еще в 1996 г., когда 17-летней девушке по настоянию матери прервали беременность на пятом месяце. Что-то пошло не так, Маргарите удалили некоторые органы и назначили заместительную гормональную терапию. Организм не выдержал, и, как было позже установлено, у молодой женщины развился геморрагический васкулит. Она получила инвалидность 1 группы и была фактически обездвижена.

Мать девушки не доверяла врачам и все это время принимала активное участие в "лечении", то есть изучала медицинскую литературу, поила дочь гормональными препаратами и судилась с медиками.

19 октября 2015 г., через четыре года после трансляции телепередачи под заголовком "Сила боли", в социальный приют на ул. Мостовой вызвали "скорую помощь" в связи с высоким давлением у пациентки Иванченко. Прибывшие медики сделали женщине инъекции, в результате чего давление снизилось. Больная от госпитализации отказалась, но на следующее утро местный фельдшер обнаружил ее без сознания.

Как значится в карте № 1474, вызов в "03" был принят в 7:15, а через пару минут врачи отправились к парализованной женщине. В 7:35 около дома по ул. Дзержинского, 12 "скорую помощь" остановил прохожий, который сообщил, что на улице женщине стало плохо. Так как уличные вызовы проходят по первой срочности, врач сообщила об этом диспетчеру и осталась оказывать помощь пожилой гражданке.

На вызов в социальный приют в 8:00 отправили другую бригаду. Прибыв в 8:29, врач целый час пыталась привести Маргариту в состояние, позволяющее транспортировать ее в стационар. Пришлось также вызвать реанимационную бригаду, которая в 10:30 и привезла Иванченко в больницу им. Пирогова. На следующий день Маргарита скончалась от инсульта.

Очередной раз Наталья Иванченко стала добиваться наказания виновных: обратилась с заявлениями в следственный комитет и полицию о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников социального приюта. Она считает, что они несвоевременно вызвали "скорую". Также она требовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников скорой помощи, так как они, по ее мнению, несвоевременное приехали; а также в отношении больницы, так как там якобы оказали некачественную медицинскую помощь.

В возбуждении уголовных дел поначалу отказывали, но Иванченко настаивала. По ее жалобам дело пришлось таки возбудить. Во время многолетнего расследования факта смерти ее дочери были допрошены десятки сотрудников скорой помощи, врачи, фельдшеры, сотрудники медуниверситета, проведено огромное число следственных действий, проведены три независимые комплексные судебно- медицинские экспертизы. Теперь этим делом займется суд, куда пенсионерке Пятигор и врачу Арсеньевой придется ходить не один месяц.

Интересно отметить, что компетентные органы пришли "к выводу о том, что в действиях Иванченко Н. Н. при обращении в правоохранительные органы отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 306 УК РФ ("Ложный донос" — прим. Волга Ньюс), так как последняя добросовестно заблуждалась, что в отношении ее дочери со стороны работников ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи" было совершено преступление".