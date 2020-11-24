Денис Волков: "Необходимо заставить предприятия вкладываться в модернизацию систем очистки выбросов в атмосферный воздух"

В эти дни в Самарской области проходит масштабное экологическое мероприятие — форум практиков "Локальные решения. Самарский регион", который продлится до 15 декабря. Он посвящен промежуточным итогам нацпроектов "Экология" и "Комфортная городская среда".

Организаторы собрали на дискуссионных площадках экспертное экологическое сообщество: представителей власти, профильных организаций, ученых, общественников, СМИ. Они обсуждали самые актуальные вопросы, касающиеся сохранения окружающей среды. Одним из важных вопросов, который обсуждали эксперты, стало состояние воздуха в Самарской области. Эта проблема особенно остро стоит в Тольятти, промышленном центре региона.

По мнению депутата Самарской губернской думы, координатора проекта "Чистая страна" в Самарской области Дениса Волкова, заставить предприятия вкладываться в модернизацию систем очистки промышленных выбросов в воздух — задача, которую необходимо решать как можно скорее. "К сожалению, на сегодняшний день крупным производствам проще заплатить штраф, чем вкладываться в современное оборудование для очистки воздуха. Безусловно, не только предприятия являются загрязнителями — негативное воздействие на состояние воздуха оказывает и транспорт, и неправильная градостроительная политика. Но выбросы с крупных заводов сложно подвергнуть качественному мониторингу", — прокомментировал народный избранник.

Волков подчеркнул, что на местном уровне в Тольятти удалось улучшить ситуацию с мониторингом — при помощи работы современной эколаборатории, модернизации и установки дополнительных стационарных постов. А на днях данные, получаемые при помощи мобильной эко-лаборатории, стали иметь дополнительную юридическую силу: с помощью этих показаний, горадминистрация Тольятти может теперь не только устанавливать виновника вредных выбросов, но и подвергать его штрафу. Это стало возможным после того, как Тольяттинский государственный университет, на чьем балансе находится эколаборатория, расширил действующую область аккредитации.

Однако этих мер недостаточно. "Одним из решений, может стать разработка органами власти и подписание с предприятиями экостандарта, по которому они будут обязаны снижать количество выбросов, а также демонстрировать открытость в вопросах модернизации систем очистки воздуха. Только так мы сможем контролировать его состояние в городе и, соответственно, снять социальное напряжение среди тольяттинцев, которые жалуются на загрязнение атмосферы", — уверен Денис Волков. Депутат выразил готовность организовать на базе губернской думы обсуждение этой темы с заинтересованными сторонами, профильными министерствами и федеральными ведомствами.