Самарчанку будут судить за передачу взятки 1,8 млн рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела местной жительницы, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве, сообщает областное СУ СК РФ.

По версии следствия, в июне 2019 г. женщина представляла по доверенности интересы другого человека по гражданскому делу и предложила одной из сторон взятку 1,8 млн руб. за содействие в вынесении определенного решения апелляционной инстанцией.

10 июля 2019 г. при получении денег подозреваемую задержали сотрудники ФСБ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Промышленного района Самары для рассмотрения.