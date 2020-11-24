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Суды Происшествия

Житель Самарской области шесть лет держал в рабстве двух мужчин

КИНЕЛЬ. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе Самарской области суд вынес приговор жителю с. Кротовка, которого обвиняли в похищении людей и использовании рабского труда.

Как сообщает региональная прокуратура, с 2012 по 2018 г. житель с. Кротовка насильно удерживал двух мужчин, не имевших средств к существованию. Он заставлял их бесплатно заниматься строительством и ремонтом торгового центра, детского сада, школы и административных зданий. У потерпевших отобрали документы. Один из них пытался сбежать в с. Богатое, но его поймали. Помимо этого, похищенных избивали и запугивали угрозами расправы с их семьями. Держали пленников в доме родственника подсудимого в пос. Вертяевка.

Суд приговорил обвиняемого к 10 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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