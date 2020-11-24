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Дорожное строительство Транспорт и связь

Минтранс резервирует участок под развязку магистрали "Центральная" и обводной дороги Самары

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало распоряжение об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка в Кинельском районе.

Участок предназначен под развязку магистрали "Центральная" и обводной дороги Самары. Срок действия сервитута - 49 лет.

Напомним, проект магистрали "Центральная" в Самаре обсуждается несколько десятков лет. В апреле 2018 г. комиссия правительства РФ одобрила финансирование проекта на 2019-2024 гг. Тогда сообщалось, что предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит 3,064 млрд рублей. Еще 1 млрд руб. планировал вложить регион, а 3,32 млрд рассчитывали привлечь в качестве внебюджетных инвестиций.

Проект строительства автомагистрали включает в себя два участка: городской - 7,7 км по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до границы Самары и загородный - 11,3 км от границы города до Обводной дороги. 

В конце 2018 г. анонсировалось, что инвестор будет найден в 2019 году. В январе 2020 г. сообщалось, что конкурс на поиск инвестора будет объявлен в этом году. Однако этого не произошло. В октябре озвучивалось, что область может получить средства на строительство магистрали "Центральная" после окончания строительства мостового перехода через р. Сок.

 

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