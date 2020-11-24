Банк "Открытие" реализовал проект персонализированного подбора страховки при выдаче кредитных продуктов

Банк "Открытие" успешно реализовал проект автоматизации процесса формирования персонифицированной страховой программы при оформлении кредитов наличными. Это решение дает возможность банку применять индивидуальный подход к каждому клиенту. В сентябре–ноябре эта новая логика формирования страховой программы показала высокую эффективность. Теперь клиент самостоятельно формирует оптимальный пакет услуг, соответствующий его потребностям и возможностям. Техническим партнером проекта стала компания "Техносерв Консалтинг".

Новый страховой "конструктор" стал частью специализированной системы комплексного обслуживания клиентов банка — "Кредитного конфигуратора". Она позволяет создавать продукты, которые формируются индивидуально, а в процессе продажи обеспечивается гибкое ценообразование.

Ранее страховки были "цельными" продуктами и клиенту при выдаче кредита предлагался выбор между готовыми наборами услуг. Теперь благодаря "конструктору" каждый клиент сможет подключать к основному пакету дополнительные страховые опции по своему желанию или, наоборот, исключать их. При этом общий список доступных опций система подберет клиенту самостоятельно на основе его данных.

Часть дополнительных услуг может оформляться только совместно с базовым пакетом страховых продуктов, а часть — отдельно. Кроме того, от выбора страховых опций зависит общая стоимость персонализированного пакета и варианты подключения бесплатных услуг — например, юридической помощи или телемедицины. Если дополнительные опции будут оформляться совместно с базовым пакетом страховки, их стоимость будет уменьшена.

"Банкинг — одна из самых цифровых отраслей экономики, что особенно проявилось во время пандемии. "Открытие" — в числе технологических пионеров кредитных организаций страны, поэтому наше партнерство служит взаимному технологическому развитию. Это требует от нас внимательного изучения трендов, совершенствования знаний и готовности экспериментировать, — говорит Кирилл Булгаков, генеральный директор компании "Техносерв Консалтинг". — Разработать и внедрить продукт, который будет удобен клиентам банка, повысит эффективность его работы и, вместе с тем, будет соответствовать жёстким требованиям мегарегулятора — это интересный вызов".

"Банк "Открытие" первым среди российских банков предложил своим клиентам возможность самостоятельно формировать наполнение страховой программы при оформлении кредитов наличными. Наш сервис позволяет заемщику выбрать именно те риски, которые наиболее актуальны для него в текущий момент, не переплачивая за ненужные опции в готовых программах страхования", — говорит Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка "Открытие".

"Сегодня банковские продукты и услуги становятся все более персонализированными, а бизнес-процессы — автоматизированными. Новое решение — это еще один этап в процессе цифровизации обслуживания клиентов в банке "Открытие". Оно позволит оптимизировать подход к работе со страховыми продуктами и таргетировать предложения как по сегментам клиентов, так и персонифицированно", — отмечает Юрий Мацыгин, директор практики Oracle "Техносерв Консалтинг".

"Страховой "конструктор" — не единственная доработка компанией "Техносерв Консалтинг" системы "Кредитного конфигуратора" для банка "Открытие". В планах банка использование системы распределенного хранилища IMDG (In-Memory Data Grid) для пользовательских сессий по принципу высокой доступности и масштабируемости за счет распределения данных между несколькими компьютерами. Это значит, что сетевой поток одной пользовательской сессии сможет передаваться и обрабатываться любым из серверов "Кредитного конфигуратора", что увеличит отказоустойчивость системы", — поясняет Олег Зайцевский, старший вице-президент, директор департамента ИТ-развития банка "Открытие".