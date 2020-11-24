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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

На квартиры-студии в "Кошелев-Проекте" действует скидка 4 тысячи рублей с каждого квадратного метра

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии новогодних праздников застройщик АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара" объявляет о новой акции. На все квартиры-студии в новом жилом квартале "Видный" действует скидка 4 тысячи рублей с каждого квадратного метра. Это практически 100 тысяч рублей экономии! Главное условие — выйти на сделку по квартире до конца декабря.

Сейчас в компании большой выбор отделок и планировок на любой вкус. Есть варианты в чистовой и отделке Люкс с ремонтом от застройщика. В такой квартире все готово к заселению, остается только расставить мебель и навести уют. Для тех, кто любит ремонт с авторским дизайном — предчистовая отделка. В новой квартире можно воплощать любые идеи в интерьере.

Один из лучших вариантов жилья, которое можно купить по акции — квартира в чистовой отделке с огромной панорамной лоджией на одном из последних этажей с видом на "Кошелев-Парк" или лес! В лоджии можно сделать кабинет с рабочим столом, небольшой зимний сад или барную стойку. Завтраки с видом на ландшафт "Кошелев-Парка" — что может быть лучше!

ЖК "Видный" — первый высотный жилой квартал в географическом центре "Кошелев-проекта". На его территории располагается 13 девятиэтажных домов, выполненных в едином архитектурном стиле. Застройку площадью 175 тысяч квадратов отличают разнообразие и комфорт планировок, узнаваемый стиль и грамотная организация внутриквартального пространства. На его территории расположены просторные парковки, прогулочные бульвары и современные детские площадки. В шаговой доступности от новостроек есть остановки общественного транспорта, школа, детский сад и магазины.

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