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ДТП Происшествия

При перевозке пациента в кардиоцентр в ДТП пострадала фельдшер "скорой помощи"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 ноября, вечером в ДТП в Самаре попал автомобиль бригады скорой помощи, перевозивший пациента в кардиоцентр, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительной версии, на перекрестке ул. Авроры и Мориса Тореза произошло столкновение машины "скорой" и каршерингового автомобиля Volkswagen Polo. После удара легковушка врезалась в забор, а медицинская машина ударилась в столб.

В результате аварии пострадала фельдшер медицинской бригады. Ее увезли для обследования в больницу им. Пирогова. Пациент, предположительно, не пострадал при ДТП. Врачи поместили его в другую медицинскую машину и доставили в кардиоцентр.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.
 

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