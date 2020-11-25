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ВТБ вошел в топ-10 лучших работодателей России

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ второй год подряд вошел в десятку лучших работодателей России согласно рейтингу "50 лучших работодателей России — 2020", опубликованному журналом Forbes.

Журнал при составлении рейтинга оценивал условия труда, социальную и экологическую политику компаний, а также учитывал мнения экспертов. Например, блок "Сотрудники" включал следующие метрики: уровень заработной платы, возможности обучения, социальный пакет и условия труда. Блок "Общество" производил оценку возможностей компании по созданию новых рабочих мест и реализации социальных и инфраструктурных проектов.

В этом году журнал уделил особое внимание охране окружающей среды и произвел оценку уровня экологического менеджмента в компаниях — участниках рейтинга. По мнению экспертов Forbes, банк ВТБ является одним из лидеров в области кадровой политики и крупнейшим благотворителем среди финансовых компаний рейтинга.

Руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков отметил: "Мы очень горды тем, что ВТБ во второй раз входит в десятку лучших работодателей России по версии авторитетного журнала Forbes. На наш взгляд, это в полной мере отражает результат работы нашей команды по продвижению HR-бренда за последние два года. В дальнейшем мы продолжим предпринимать последовательные действия по усилению позиции банка с точки зрения привлекательности бренда и удовлетворенности сотрудников".

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