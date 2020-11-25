Банк "Открытие" запустил для предпринимателей акцию "Добро пожаловать"

Банк "Открытие" предложил акцию "Добро пожаловать" компаниям малого и среднего бизнеса, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. До 31 марта 2021 года предприниматели могут оформить пакет услуг "Весь мир" и получить три месяца льготного периода обслуживания, а также ряд полезных опций.

Владельцы бизнеса получат возможность бесплатного ведения пакета услуг и валютного счета. GPI-трекер включен в стоимость платежей. Кроме того, доступен сервис онлайн-конверсии без дополнительных комиссий, сделки по специальному курсу иностранной валюты со спрэдом - 25 копеек к рыночному курсу, фиксированная стоимость на переводы в иностранной валюте - 25 USD/EUR и сниженный валютный контроль - 0,1%. Дополнительно предприниматели могут воспользоваться услугой "ВЭД ассистент" - сопровождением сделок с зарубежными партнерами, а также сервисом по проверке иностранных контрагентов (КНР) с возможностью получения регистрационных данных из официальных реестров КНР. Все владельцы пакета услуг "Весь мир" получают аналитику в виде регулярных обзоров мировых рынков.

Подробнее об акции и пакете услуг для малого и среднего бизнеса "Добро пожаловать" можно получить на сайте банка.