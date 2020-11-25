Пандемия корректирует личные планы жителей Приволжского федерального округа на 2021 год. 42% опрошенных хотят в новом году нарастить личные доходы, 36% - увеличить накопления, а 33% - найти новую работу. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие"*.

Главное желание жителей ПФО в 2021 году - увеличить личные доходы, об этом заявили 42% респондентов. 36% жителей региона хотят увеличить финансовую подушку безопасности. 33% опрошенных своей самой важной целью в 2021 году назвали поиск новой работы.

29% респондентов Приволжского федерального округа в 2021 году хотят погасить кредит, а 25% планируют накопить на крупную покупку.

Каждый тринадцатый опрошенный житель ПФО намерен в новом году взять ипотеку, а каждый восьмой - открыть свой бизнес.

Из-за пандемии коронавируса половина жителей ПФО (50%) ожидают, что в 2021 году им придется ограничить путешествия и перелеты, а 27% респондентов - отложить крупную покупку. 20% опрошенных собираются в 2021 году тратить больше денег на медицинские нужды.

16% жителей ПФО считают, что станут в новом году богаче, а 23% опрошенных уверены, что их благосостояние не изменится.

*Опрос проведен банком "Открытие" 20-23 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.