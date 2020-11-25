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Банк "Открытие": почти половина жителей ПФО в 2021 году хочет увеличить доходы, а треть - сменить работу

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пандемия корректирует личные планы жителей Приволжского федерального округа на 2021 год. 42% опрошенных хотят в новом году нарастить личные доходы, 36% - увеличить накопления, а 33% - найти новую работу. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие"*.

Главное желание жителей ПФО в 2021 году - увеличить личные доходы, об этом заявили 42% респондентов. 36% жителей региона хотят увеличить финансовую подушку безопасности. 33% опрошенных своей самой важной целью в 2021 году назвали поиск новой работы.

29% респондентов Приволжского федерального округа в 2021 году хотят погасить кредит, а 25% планируют накопить на крупную покупку.

Каждый тринадцатый опрошенный житель ПФО намерен в новом году взять ипотеку, а каждый восьмой - открыть свой бизнес.

Из-за пандемии коронавируса половина жителей ПФО (50%) ожидают, что в 2021 году им придется ограничить путешествия и перелеты, а 27% респондентов - отложить крупную покупку. 20% опрошенных собираются в 2021 году тратить больше денег на медицинские нужды.

16% жителей ПФО считают, что станут в новом году богаче, а 23% опрошенных уверены, что их благосостояние не изменится.

*Опрос проведен банком "Открытие" 20-23 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидерские позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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