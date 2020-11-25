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Театр Культура

Театр оперы и балета покажет "Любовный напиток" в формате semi-stage

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 ноября, в Самарском театре оперы и балета покажут в формате semi-stage оперу Гаэтано Доницетти "Любовный напиток" (12+).

Фото: САТОБ

Дирижер-постановщик спектакля Алексей Ньяга рассказал, что оркестру и солистам пришлось серьезно поработать над подготовкой к спектаклю: "Музыка очень искрометная, в каком-то смысле даже непринужденная и легкая. Но исполнять ее по-настоящему интересно - очень тяжело, потому что она изобилует виртуозными и сложно написанными партиями, как вокальными, так и оркестровыми. Для молодых артистов это серьезнейший профессиональный вызов. Здесь требуется плотный синтез актерского мастерства, вокальных навыков, умения перестраиваться со сложнейших фиоритур на речитатив".

В Самаре первая постановка "Любовного напитка" появилась в 2001 г., тогда спектакль исполняли полностью на русском языке. В новой постановке, как пояснила режиссер-постановщик Марина Шапкина, речитатив исполняется на русском языке, а арии, дуэты и ансамбль - на итальянском, как в оригинале.

В формате semi-stage, по замыслу постановщиков, оркестр находится на сцене. "Благодаря этой камерности история выходит на первый план и становится ближе к зрителю. Будут и костюмы, и декорации - все, как в привычных спектаклях", - рассказала Марина Шапкина.

В этом спектакле зрители увидят новых артистов оперной труппы театра. Один из них - Давид Погосян, который исполняет партию Неморино.

Музыкальный руководитель - художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов, дирижер-постановщик - Алексей Ньяга, режиссер-постановщик - Марина Шапкина, художник-постановщик - Елена Соловьева, хормейстер-постановщик - Максим Пожидаев, балетмейстер-постановщик - Владимир Шачнев.

Партии готовят: Адина - Анастасия Лапа, Дарья Волкова; Неморино - Давид Погосян, Федор Шинкевич; Белькоре - Владимир Боровиков, Роман Николаев; Дулькамара - Степан Волков, Ренат Латыпов; Джанетта - Софья Цимбал, Полина Горбунова.

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