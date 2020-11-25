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ПСБ запустил онлайн-вебинары по вопросам обслуживания госконтрактов

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ организовал онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа. В первой подобной встрече приняли участие 120 клиентов банка. Эксперты ПСБ рассказали участникам о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по ГОЗ, ответили на вопросы касательно особенностей открытия отдельных счетов, использования идентификатора госконтракта, а также обсудили нетиповые ситуации обслуживания ГОЗ.

Благодаря участию в этих мероприятиях предприятия ОПК совершенствуют свою финансовую грамотность для скорейшего и качественного выполнения гособоронзаказа.

ПСБ планирует проводить подобные онлайн-семинары регулярно, минимум один раз в месяц. В будущем банк нацелен привлечь к участию в мероприятиях лекторов из различных государственных ведомств, курирующих вопросы выполнения ГОЗ.

Вице-президент — директор дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева отметила: "Организованные ПСБ очные встречи всегда вызывали повышенный интерес со стороны клиентов. Мы не стали останавливать их проведение на время пандемии, а решили трансформировать формат, чтобы сделать мероприятия максимально доступными и безопасными для всех участников с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Важность подобного общения сложно переоценить, ведь гособоронзаказ — это очень живой процесс, все участники которого тесно связаны друг с другом и объединены одной задачей — своевременной поставкой продукции госзаказчику и, таким образом, выполнением госконтракта. А это, в свою очередь, влияет на оборону и безопасность государства в целом".

Подключиться к вебинару можно с любого смартфона, планшета, ноутбука или компьютера, используя индивидуальную ссылку для входа.

ПСБ проводит обучающие семинары для клиентов-предприятий ОПК с прошлого года. До весны 2020 года банк организовал 35 очных встреч во всех крупнейших хабах ОПК: в Санкт-Петербурге, Ижевске, Екатеринбурге, Красноярске, Челябинске, Ростове-на-Дону и др. С момента запуска мероприятия посетили представители около 400 предприятий ОПК, обслуживающихся в ПСБ.

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