Банк "Открытие" представляет бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"

8 декабря в режиме онлайн состоится масштабное бизнес-шоу для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса". Организаторы - банк "Открытие", министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в Facebook, ВКонтакте и YouTube. В бизнес-шоу примут участие: заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

На бизнес-шоу участники узнают о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Предприниматели из Свердловской области на примере своих кейсов расскажут участникам о новых возможностях продвижения и автоматизации. Спикеры бизнес-шоу: предприниматели, которые успешно развивают цифровой бизнес в таких сферах, как фитнес, интернет-маркетинг, онлайн-игры, доставка еды. Участники увидят уникальные репортажи и видеоролики с бизнес-кейсами компаний. На конкретных примерах они расскажут и покажут, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.

Бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса" организовано при информационной поддержке Яндекса.

Чтобы принять участие и задать вопросы спикерам бизнес-шоу, необходимо зарегистрироваться на сайте банка до 10:00 8 декабря: openmsb.ru.