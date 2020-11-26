ВТБ запускает кобрендовую карту с розничной сетью "Магнит"

ВТБ с 26 ноября совместно с федеральным ретейлером "Магнит" и платежной системой Visa запускает кобрендовую дебетовую карту "ВТБ-Магнит". Владельцы новой карты будут получать бонусы до 5% за покупки в магазинах сети, а также бонусы при оплате товаров в магазинах других торговых сетей.

Кобрендовая карта позволяет пользоваться наиболее выгодными условиями при совершении повседневных покупок во всех магазинах семьи "Магнит" — "Магнит" у дома, "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Сити", дискаунтерах "Моя цена" и "Магнит Аптека". Держателю карты начисляются бонусы в размере от 1,5% до 5% от суммы покупок, совершенных в торговых точках сети в зависимости от оборота по карте. За оплату товаров в других магазинах на карту возвращается 1% от суммы покупок. В первый месяц после получения карты действует специальное предложение — приветственное начисление вознаграждения в размере 6% при покупках в сети "Магнит" и 5% — за оплату товаров в прочих магазинах.

Начисленными бонусами можно расплатиться на кассах "Магнита" по курсу 1 бонус = 1 рубль, в том числе полностью оплатить ими покупки. Срок действия бонусов составляет 12 месяцев. Максимальное ежемесячное вознаграждение не может превышать 5 000 бонусов в месяц.

Карту "ВТБ-Магнит" Visa можно заказать на сайте банка, а также оформить в отделениях ВТБ за 300 рублей. Годовое обслуживание карты бесплатное. Программа лояльности "Магнит" подключается автоматически после получения карты в течение семи дней. В рамках пилотного проекта карта будет доступна клиентам из Чебоксар, затем география продукта будет расширяться на другие регионы России.

"Сотрудничество с одним из крупнейших федеральных ретейлеров позволило банку предложить рынку кобрендовую карту с выгодным вознаграждением за повседневные покупки, на которые приходится значительная часть трат большинства из нас. При этом нам важно дать клиентам "Магнита" продукт, который станет больше чем картой лояльности — отличную карту на каждый день — не только для покупок, но и для ежедневных платежей и переводов", — комментирует Ксения Андреева, руководитель управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ.

"Кобрендовая карта сочетает в себе достоинства банковской карты ВТБ и бонусного предложения от "Магнита" с возможностью оплачивать покупки накопленными бонусами во всех форматах розничной сети. Для нас — это важный шаг в развитии программы лояльности, которой сегодня активно пользуются около 33 млн человек. Поэтому мы уверены, что покупатели по достоинству оценят новую карту и те выгоды, которые она позволяет получить", — рассказала директор департамента по CRM, лояльности и клиентской аналитике компании "Магнит" Людмила Подъяпольская.