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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Всегда мечтала о большой семье": сотрудница АО "Самаранефтегаз" воспитывает троих сыновей

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последнее воскресенье ноября традиционно отмечается День матери, ставший популярным праздником в нашей стране. И это неудивительно: ведь русские женщины и собой хороши, и в профессии успешны, и о домашнем очаге не забывают, заботясь о самых родных и любимых. Вот и наша героиня - сотрудница АО "Самаранефтегаз" Анастасия Маркина, которая 10 лет работает в испытательной химико-аналитической лаборатории (ИХАЛ) №2 в Похвистнево, вместе с мужем с большой любовью растит трех мальчиков: Владику - 16 лет, Илюшке - 12, а самому маленькому Артемке - всего 4.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Стабильность и уверенность

Коллеги и соседи регулярно удивляются, как же Анастасия Маркина справляется со своими разновозрастными мальчишками.

"Легко, - пожимает плечами счастливая жена и мама. - С первым ребенком было намного сложнее, чем сейчас. Мне искренне кажется, что трое детей - это намного проще, чем один. Они и помогают - мне и друг другу, и всегда найдут общее интересное занятие. Старший сын всегда подскажет среднему, как задачку решить, а с младшим книжку почитает. А я смотрю на них и радуюсь".

Анастасия Маркина признается: свить уютное семейное гнездышко им с супругом (он тоже нефтяник) удалось благодаря стабильной работе.

"Работаю по сменам: день и ночь в лаборатории АО "Самаранефтегаз", потом два дня дома. График удобный, я все успеваю. Уверенность в завтрашнем для многодетной семьи особенно важна. Я знаю, что вовремя получу зарплату, аванс. При этом с удовольствием всегда иду на работу, с радостью возвращаюсь домой. Это и есть счастье", - рассказала Анастасия Маркина.

"Спасибо коллективу"

Анастасия Маркина по образованию экономист. Но в один судьбоносный момент она решила изменить жизнь: прошла курсы лаборантов и отправила резюме в "Самаранефтегаз".

"Я больше года ждала ответа, и он пришел. Уже 10 лет я работаю в своей любимой лаборатории и очень этому рада. В первое время было тяжело, но спасибо нашему дружному коллективу - всему научили, все объяснили, все показали. В этом году даже получила почетную грамоту АО "Самаранефтегаз" за подписью генерального директора предприятия: "За добросовестный труд, успешное выполнение производственных заданий". Приятно, конечно", - улыбается Анастасия Маркина. Она счастлива, что стала частью большой семьи нефтяников - в отрасли работал ее дедушка, сейчас работают муж и свекор. Плюсов немало: достойный стабильный доход, хороший социальный пакет.

Быть мамой - призвание

Семье Маркиных уже 17 лет. По мнению супругов, в отношениях главное - любовь, уважение, взаимопонимание.

"У нас много общих интересов. Летом любим выехать на рыбалку, на шашлыки - этому событию радуются и дети, и взрослые. Берем родных, наших обожаемых бабушек, которые очень помогают нам в воспитании мальчиков. Такие пикники, конечно, не слишком часто получается устроить. График работы у мужа - вахтовый: два месяца он на вахте - месяц - дома. Мы каждый день созваниваемся, общаемся по видеосвязи. Когда он приезжает, это такой фейерверк эмоций! Дети виснут на нем и не отходят, пока все свои важные новости не расскажут", - рассказывает Анастасия Маркина.

Трое детей - это осознанное решение и желание обоих супругов.

"Мы поженились очень молодыми, но сразу хотели детей, - вспоминает Анастасия Маркина. - Родился старший сын. Я мечтала о дочке, но судьба распорядилась иначе: на свет появился Илья. Первоначально мы планировали двух детей, но когда и мы стали постарше, и ребята подросли, поняли, что хотим еще одного ребенка. В третий раз мне было уже абсолютно все равно, кто родится, - с одинаковым нетерпением ждали и сына, и дочь. Сегодня Артем - наше солнышко, всеобщий любимец. И знаете, что важно? У взрослых родителей к ребенку совершенно другое отношение, чем у молодых, - более трепетное, чуткое. Как много удивительных моментов мы упустили со старшими детьми, сколько интересных событий не заметили!.. Так хочется, чтобы время остановилось и наш малыш подольше оставался маленьким. Мы научились ценить каждую мелочь".

Анастасия Викторовна уверена: профессиональная реализация - это, конечно, хорошо, но, призвание женщины - стать мамой и настоящим другом своим детям, найти к каждому из них свой подход, поддержать, когда необходимо. Ей это удалось. Мальчишки радуют достижениями. Старший сын в этом году поступил в нефтяной колледж, пошел по родительским стопам. Влад занимается тяжелой атлетикой и среднего сына тоже увлек спортом. Сейчас Илья Маркин - постоянный участник соревнований различного уровня: занимает призовые места, зарабатывает медали и грамоты. А мама и папа поддерживают ребят во всех начинаниях.

"Я могу сказать, что счастлива, - с гордостью говорит Маркина. - Главное для меня - чтобы дети были счастливы и здоровы, чтобы у них были хорошие семьи, похожие на нашу. И мне кажется, нам с мужем удалось заложить в них семейные ценности. Ребята с детства видят, как любит меня их папа, как заботится о нашем комфорте. В праздники мальчишки с утра пораньше бегут за подарком для мамы. И пусть это будет одна скромная розочка, но для меня дороже этого цветка ничего не существует в мире".

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