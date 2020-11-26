В санатории "Можайский" почти 200 пациентов прошли курс долечивания после COVID-19

Около 200 пациентов уже прошли курс долечивания в реабилитационном отделении СОКБ им. В.Д.Середавина, расположенном на территории санатория "Можайский", сообщает пресс-служба областного правительства.

"Сначала у нас проходил пробный курс долечивания пациентов, для этого мы использовали 40 коек, - рассказал главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Сергей Пушкин. - Убедившись в эффективности такого подхода, мы развернулись на полную мощность, сейчас используются все 120 коек".

Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе уже подготовлены четыре санатория общей коечной мощностью 485 коек. Это санаторий "Можайский" Самарской областной клинической больницы им. В.Д Середавина, ОАО "Санаторий им В.П.Чкалова", санаторий "Волга" санаторно-курортного комплекса "Приволжский" министерства обороны РФ, медицинский реабилитационный центр "Сергиевские минеральные воды" ФМБА России.

В реабилитационное отделение пациентов переводят по показаниям после лечения в стационаре. Здесь они проходят дальнейшее лечение под круглосуточным наблюдением медицинского персонала.

На данный момент в санатории "Можайский" находятся 110 человек, но эта цифра постоянно меняется, идут выписка пациентов, прошедших курс реабилитации, и новое поступление жителей из стационаров на долечивание. В зависимости от тяжести перенесенного заболевания и состояния пациенты проводят здесь до двух недель.

"Здесь работают специалисты по реабилитации, терапевты, сотрудники физиотерапевтического отделения, специалисты по лечебной физкультуре. Для каждого пациента они создают индивидуальные планы комплексного лечения функций, утраченных в процессе заболевания. Цель - чтобы человек восстановился под контролем медперсонала. В реабилитационном отделении для этого есть все необходимое - и специалисты, и оборудование, и комфортные условия", - отметил Сергей Пушкин.

Долечивание и реабилитацию в санатории проходят пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, внебольничную пневмонию средней и тяжелой степени. Направление дает лечащий врач в соответствии с показаниями.