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ВТБ не прогнозирует возникновения "ипотечного пузыря" в России

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вероятность возникновения т. н. "ипотечного пузыря" в России сейчас находится на минимальном уровне, уровень просрочки по жилищным кредитам не превышает 1%, и признаков роста невозврата таких кредитов не наблюдается. Основными факторами стабильного развития российского рынка сегодня являются приемлемый уровень долговой нагрузки населения, отсутствие ипотеки по "плавающей" ставке и валютной ипотеки, а также кредитов без первоначального взноса и подтверждения дохода заемщика. Об этом свидетельствуют аналитические данные экосистемы недвижимости ВТБ.

Первым фактором устойчивости ипотечного рынка в РФ сегодня является отношение остатка долга по ипотеке к ВВП. В России оно сейчас составляет всего 8%, в то время как, к примеру, в США периода 2007–2008 гг. она доходила до 73%. В США долги по ипотеке в три раза превышали реальные располагаемые доходы граждан и находились на уровне 127%. В России долг по ипотеке сегодня в среднем более чем в 2 раза ниже доходов населения — порядка 45%. Это говорит о том, что российским заемщикам сейчас в среднем в три раза легче платить ипотеку, чем американским — 13 лет назад.

Вторым фактором является отсутствие в России практики выдачи жилищных кредитов с плавающими ставками, а также кредитов без первоначального взноса. В США перед крупнейшим ипотечным кризисом доля таких кредитов доходила до 18% и 20% соответственно. В России минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 15%. По статистике ВТБ, ипотечные заемщики на 33% финансируют покупку из собственных средств. Поэтому даже резкие изменения рынка не вызовут для российских банков серьёзных последствий с точки зрения переоценки залогов.

Третий фактор заключается в продуманной стратегии по работе с секьюритизированными ипотечными займами. Их отношение к ВВП нашей страны составляет всего 0,4% — в 875 раз ниже, чем в США 2007 г., где оно превысило 350% ВВП. По сути, на каждый ипотечный кредит там было выпущено по несколько серий разных облигаций. Сложилась ситуация, как будто каждый дом или квартира заложены и перезаложены много раз, и каждый раз по ним в долг получены реальные деньги.

"Рост цен на недвижимость в России в этом году провоцирует высказывания о возможном возникновении "ипотечного пузыря" на рынке. Однако, по нашей оценке, объем ипотечной задолженности населения, качество ипотечного портфеля и уровень долговой нагрузки населения не соответствуют "предкризисному" периоду. Российские банки защищены от колебаний рынка адекватными требованиями к потенциальным заемщикам, а граждане в абсолютном большинстве справляются с обслуживанием кредитов — показатель просрочки не превышает 1%. Таким образом, можно делать вывод о том, что российский ипотечный рынок в настоящее время достаточно устойчив и учитывает последствия минувших кризисов на рынках других стран", — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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