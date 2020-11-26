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Суды Происшествия

В Самаре сотрудница Роспотребнадзора получила условный срок за попытку мошенничества

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор главному специалисту-эксперту отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Кристине Харисовой. Ее обвиняли в покушении на мошенничество.

По данным областного СУ СК РФ, 11 февраля 2020 г. женщина получила 40 тыс. руб., пообещав не проводить внеплановые проверки в табачных торговых точках. При этом сотрудница Роспотребнадзора не имела возможности выполнить обещанное.

Суд назначил Харисовой полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 30 тыс. руб. в доход государства.

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