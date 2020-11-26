"СамАрт" представит премьеру "Женитьба Бальзаминова"

В среду, 2 декабря, на Новой сцене театра "СамАрт" (Самара, ул. Льва Толстого, 109, вход с ул. Бр. Коростелевых) начнутся премьерные показы спектакля "Женитьба Бальзаминова" (16+).

Премьеру спектакля по пьесе Александра Островского "Женитьба Бальзаминова" театр намечал на октябрь, но сразу у нескольких актеров тесты обнаружили Covid-19.

Постановочная группа из Москвы - режиссер Нина Чусова, художник Владимир Мартиросов, художник по костюмам Анастасия Глебова. В 2012 г. они выпустили в СамАрте музыкальный спектакль по оперетте Исаака Дунаевского "Опять цветет акация…".

Композитор Василий Тонковидов сочинил разножанровую партитуру, которую на Новой сцене "СамАрта" исполняет оркестр из семи музыкантов. У каждого героя в спектакле - свой музыкальный стиль.

Мишеньку Бальзаминова в самартовской постановке играют заслуженный артист Самарской области Павел Маркелов и молодой актер Алексей Фирсов. Роль купчихи Белотеловой исполняют актриса Екатерина Образцова и приглашенная из Самарского театра драмы Влада Филиппова.

Расписание премьерных показов: 2, 3, 4 декабря - начало в 18:00; 5, 6 декабря - начало в 17:00.