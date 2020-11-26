Четыре человека из Самары обеспечили незаконное пребывание в РФ 706 иностранцам

Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу четырех человек, которых обвиняли в организации незаконного пребывания иностранцев в РФ и фиктивной регистрации мигрантов.

Как сообщает региональная прокуратура, с августа по октябрь 2018 г. они организовали незаконное пребывание в стране 706 иностранцев. Один из сообщников - индивидуальный предприниматель - в ноябре-декабре 2018 г. фиктивно зарегистрировал 100 мигрантов. Фактически же он не предоставлял им жилье или работу.

Суд приговорил двух подсудимых к двум годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафами 20 тыс. и 50 тыс. рублей.

Двум другим соучастникам назначили два года восемь месяцев и два года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафами 20 тыс. и 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.