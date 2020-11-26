Медики Самарской области, участвующие в борьбе с коронавирусом, получат дополнительные выплаты

В четверг, 26 ноября, Правительство РФ на своем заседании утвердило выделение Самарской области дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 156,1 млн руб. на поддержку медицинских работников, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.

Как уточнил Леонид Симановский, эти средства выделены Самарской области в виде дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета Самарской области для дополнительных выплат в 2020 году медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Также, как сообщил Леонид Симановский, парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований уже одобрила предложение Правительства о выделении Самарской области дополнительно 62,1 млн руб. на оплату отпусков и выплат компенсаций за неиспользованные отпуска.

Эти средства перечислят медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку. Соответствующее распоряжение правительства будет принято в ближайшее время.



Леонид Симановский отметил: "В рамках поручения президента РФ, начиная с апреля, наша парламентская Комиссия в оперативном порядке рассматривает и одобряет предложения Правительства РФ по выделению дополнительной финансовой помощи регионам на различные социальные выплаты в непростых условиях пандемии. В том числе, мы продолжаем оказывать поддержку нашим врачам, фельдшерам, медсестрам, другим работникам, которые, выполняя свой профессиональный долг, почти без отдыха находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Самарская область не исключение. На наших медиков в этом году также легла огромная нагрузка".