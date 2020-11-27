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Суды Происшествия

В Самаре присяжные вынесли обвинительный вердикт организаторам нарколаборатории

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном суде подходит к концу рассмотрение уголовного дела по факту производства наркотиков в особо крупном размере.

Нарколабораторию внутри обычного гаража в Отрадном обнаружили полицейские весной прошлого года. При обыске оттуда изъяли 10 с лишним килограммов мефедрона, а в квартире одного из подозреваемых обнаружили и изъяли еще 3 с небольшим килограмма мефедрона, плюс 1,2 килограмма N-метил-эфедрона и прекурсоры, которые используются для изготовления наркотиков.

Под суд отдали двух жителей Отрадного — Дениса Филиппова и Эрика Маргаряна. По версии следствия, они работали на интернет-магазин, который обеспечивал наркотиками ПФО и Центральные регионы России. Работодатель, который скрывался под ником "Чапара", дал им подобные инструкции, что нужно для варки наркотиков, где это купить и как собственно получить мефедрон, плюс снабдил необходимым "первоначальным капиталом".

Маргарян свою вину отрицал полностью, Филиппов пытался убедить присяжных, которые рассматривали его дело, что действовал в одиночку.

Но 24 ноября единодушным вердиктом коллегии присяжных оба признаны виновными по всем статьям. Как сообщила корреспонденту "ВН" старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля, речь идет о незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств, а также незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Точку в этом деле, вероятно, поставят до конца года. Санкции статьи, по которым судят Филиппова и Маргаряна, предусматривают суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

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