Выделены средства на реконструкцию и строительство более 20 объектов в Самарской области

В четверг, 26 ноября, Госдума приняла в третьем окончательном чтении федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022–2023 годы. В том числе, для регионов утверждены суммы ассигнований из федерального бюджета на реконструкцию, капремонт и строительство различных социальных и других объектов.

Как сообщил первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский, более 20 объектов области будут построены, отремонтированы или реконструированы за счет средств из федерального бюджета.

В том числе, выделены средства на финансирование двух первоочередных объектов, по поводу которых Леонид Симановский обращался с отдельным письмом в Минфин РФ. Это средства в размере 627,1 млн руб. на реконструкцию набережной в Автозаводском районе города Тольятти и дополнительные 1,57 млрд руб. к первоначально заложенным в бюджете 308 млн руб. на реконструкцию Дворца спорта в Самаре (всего 1,88 млрд рублей).

Кроме того, 208 млн руб. выделено на строительство инфекционного корпуса на 100 коек для Сызранской городской больницы № 2, более 332 млн руб. выделено на создание новых мест в школе Автозаводского района в Тольятти. В сумме 663 млн руб. запланировано на создание новых мест в 11 детских садах в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, а также в селах Ягодное и Красный Яр, поселке Придорожный, поселке городского типа Смышляевка.

Более 41 млн руб. выделено на реконструкцию здания Самарского театра юного зрителя "СамАрт", почти 327 млн руб. — на реконструкцию Самарского государственного цирка, 20 млн руб. — на реконструкцию зданий Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской и детской библиотека № 14 в Самаре, а также филиала № 5 муниципального бюджетного учреждения "Библиотечная информационная сеть" в Новокуйбышевске.

Также на следующий год предусмотрено финансирование из федерального бюджета реконструкции и строительства дорог и оросительных систем. Так, более 18 млн руб. запланировано на строительство обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", почти 93 млн руб. — на строительство автодорог в селе Кошки Кошкинского района и селе Домашки Кинельского района. На реконструкцию Спасской оросительной системы запланировано выделение из федерального бюджета 14 млн руб., Жигулевской оросительной системы — 92,1 млн рублей.

Кроме того, 69,5 млн руб. будет выделено для строительства трансформаторной подстанции и реконструкции электроснабжения терапевтического корпуса Самарского государственного медицинского университета.

Леонид Симановский отметил: "До конца года Правительство должно заключить соглашения с регионами и выпустить огромное количество нормативных актов, чтобы все обязательства начали выполняться с 1 января 2021, чтобы каждый бюджетный рубль дошел по назначению. И мы в Госдуме обеспечим парламентский контроль за исполнением всех бюджетных планов, за своевременностью доведения до региона запланированных средств. С этой целью в постановлении Госдумы по итогам принятия бюджета мы рекомендовали правительству ввести персональную ответственность чиновников в случае, если до 1 апреля не будет подготовлена необходимая документация для строительства объектов Федеральной адресной инвестиционной программы. Зачатую именно эти задержки с подготовкой документации в федеральных ведомствах являются причиной срыва бюджетных планов по строительству объектов на местах. А в итоге это ударяет по интересам и качеству жизни людей".



