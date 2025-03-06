Игорь Комаров поздравил жительниц ПФО с Международным женским днем

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

"Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с прекрасным праздником - Международным женским днем! Вы - основа семьи, благодаря вам наш мир становится лучше: красивее, теплее и душевнее. Вы - настоящие профессионалы, любящие мамы, отличные хозяйки и настоящие подруги.

Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию, наши защитники идут в бой ради вас, ради счастливого будущего следующих поколений, и ваша помощь и ваша поддержка - необходимые слагаемые общей победы.

Дорогие женщины, пусть этот весенний праздник принесет вам искреннюю радость, тепло, любовь и внимание близких. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии для новых свершений!" - пожелал Игорь Комаров.