Игорь Комаров поздравил жительниц ПФО с Международным женским днем

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жительниц региона с Международным женским днем.
"Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с прекрасным праздником - Международным женским днем! Вы - основа семьи, благодаря вам наш мир становится лучше: красивее, теплее и душевнее. Вы - настоящие профессионалы, любящие мамы, отличные хозяйки и настоящие подруги.
Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию, наши защитники идут в бой ради вас, ради счастливого будущего следующих поколений, и ваша помощь и ваша поддержка - необходимые слагаемые общей победы.
Дорогие женщины, пусть этот весенний праздник принесет вам искреннюю радость, тепло, любовь и внимание близких. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии для новых свершений!" - пожелал Игорь Комаров.
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