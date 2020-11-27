В Самаре "Автодоринжиниринг" заканчивает сложнейшие работы по реконструкции Заводского шоссе

Сложность работ заключалась в том, что под основной дорогой было переустроено более 10 километров инженерных коммуникаций, таких как ливневая канализация, водопровод, хозяйственно-бытовая канализация, кабельные линии.

Коммуникации находились в предельно ветхом состоянии, что могло привести к аварийной ситуации, которая повлияла бы на рабочую деятельность промышленных предприятий Заводского шоссе.

В связи с огромным количеством вновь выявленных кабельных линий электроснабжения, которые не были учтены в проектной документации, было решено продлить ремонтные работы до следующего года, что не доставит неудобств автолюбителям, так как основные работы уже выполнены.

Новая дорога значительно разгрузила транспортные потоки в промзоне, улучшила инфраструктуру и повысила транспортную доступность промышленных предприятий и других организаций, таких как молочный комбинат "Самаралакто" (филиал АО "Данон Россия"), ООО "Новый Эдем", магазин "Кувалда", автоцентр, ТЦ "ДиПорт", оптовый рынок "Бакалея", рынок "Норд", Самарский комбинат керамических материалов.

На всей протяженности реконструированного участка в 3,086 км уложен высокопрочный асфальтобетон в верхних слоях, завершены работы по устройству 54 съездов, обеспечен безопасный переход через проезжую часть для сотрудников промышленных предприятий промзоны Самары. Заводское шоссе продолжит преображаться и в дальнейшем. В ближайшее время будут установлены пешеходные ограждения, парковочные зоны и автобусные остановки.