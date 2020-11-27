В Тольятти разыскивают похитителя сумки с деньгами

Тольяттинские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже сумки с 69 тыс. рублей.

Преступление было совершено 19 ноября, около 20:00. Злоумышленник забрал вещь на парке ТЦ в Центральном районе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, похож на русского, лицо в угрях, был одет в синюю бейсболку с белой эмблемой Adidas, красно-синюю куртку, темные штаны и темные кроссовки с белой подошвой.

Правоохранители просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемого, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-62, 89201114053, 89278995253 или 020 (112 с мобильного).