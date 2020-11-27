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ВТБ начинает продавать ОСАГО онлайн

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в партнерстве с проектом "AgentApp" запускает продажи полисов ОСАГО. Клиенты смогут выбрать наиболее выгодное предложение от страховых компаний на сайте osago.vtb.ru и оформить полис онлайн в несколько кликов.

Процесс занимает не более пяти минут и требует всего три документа. Клиенту необходимо ввести данные автомобиля, на который нужно оформить ОСАГО, затем указать дату начала действия полиса, данные паспорта страхователя и перечень водителей, допущенных к управлению.

Клиент может выбрать наиболее выгодный вариант и оплатить полис банковской картой. В течение нескольких минут после оплаты страховая компания направляет полис на электронную почту страхователя, также полис вносится в базу данных Российского союза автостраховщиков.

"В России онлайн оформляется порядка 50% полисов автогражданской ответственности, только за первые 8 месяцев года через интернет было продано свыше 11 млн электронных полисов ОСАГО. В рамках стратегии по цифровизации мы переводим в дистанционные каналы наиболее востребованные услуги у наших клиентов, наша цель — 100-процентная доступность всех продуктов онлайн. Теперь мы предлагаем клиентам оформить онлайн полис ОСАГО: удобная интернет-платформа позволяет самостоятельно выбрать страховую компанию и выгодную цену. Сервис позволит существенно сэкономить время на сравнении стоимости услуг разных страховых компаний, упростить процесс покупки полиса и сделать его более безопасным в нынешних условиях пандемии", — комментирует Дмитрий Пугашкин, руководитель управления "Страхование" ВТБ.

AgentApp (ООО "Агент Умный Полис") — компания из Санкт-Петербурга, которая занимается цифровизацией продаж КАСКО и ОСАГО на протяжении почти 10 лет. Среди ее клиентов — страховые и экосистемные компании, развивающие продажи страховых продуктов через мобильные приложения и сайты.

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