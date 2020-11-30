Обвиняемые в причастности к сбыту наркотиков получили 19 лет колонии на двоих

В Красноярском районном суде вынесен приговор жителям Самары С.Азову и Р.Горшкову, признанным виновными в причастности к незаконному обороту наркотиков, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Азов и Горшков являлись активными участниками преступной группы, причастной к организации канала поставок особо крупных партий наркотических средств из различных регионов в Самарскую область и регулярно осуществляли их поставки как оптовым, так и розничным клиентам.

Деятельность данной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области в 2019 году.

Азов и Горшков были задержаны спецслужбой в январе 2019 г., когда во время очередной наркооперации ехали на автомобиле по территории Красноярского района. В ходе обследования транспортного средства из незаконного оборота изъято более 500 грамм наркотического вещества.

УФСБ России по Самарской области в отношении Азова и Горшкова были возбуждены уголовные дела о причастности к незаконному обороту наркотиков и по окончании расследования они предстали перед судом Красноярского района. В итоге суд признал их виновными и приговорил Азова к семи годам заключения в колонии строгого режима, а Горшкова - к 12 годам заключения в такой же колонии.