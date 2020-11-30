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Петр Фрадков вошел в состав руководства Союза машиностроителей России

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 ноября 2020 года состоялось расширенное заседание бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

В рамках совещания в состав руководства СоюзМаша был включен председатель ПСБ Петр Фрадков, курируемым им регионом стала Чувашская Республика.

На заседании Петр Фрадков отметил важность деятельности СоюзМаша, который способствует созданию на базе отечественного машиностроительного комплекса конкурентоспособной и инновационной экономики России. "ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса страны активно взаимодействует со всеми участниками российского машиностроения и поддерживает предприятия высокотехнологичных отраслей, чтобы совместно пройти через те трудности, с которыми столкнулся весь мир".

Он также добавил, что Чувашия является одним из приоритетных для ПСБ регионов с точки зрения участия банка в инвестиционных проектах республики и развития ее промышленных предприятий, в том числе машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. Глава ПСБ подчеркнул: "Мы активно участвуем в реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-24 гг., которая предполагает мощное развитие и модернизацию промышленного комплекса региона. Отдельное приоритетное для нас направление в регионе - увеличение доли выпуска гражданской продукции предприятиями".

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