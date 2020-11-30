Самарской области выделено дополнительно около 21,8 млн руб. на поддержку многодетных семей

На минувшей неделе Правительство РФ утвердило выделение Самарской области дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 21,8 млрд руб. на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет.

Решения были приняты Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Средства будут выделены в виде субсидий областному бюджету.

"Начиная с апреля, наша Комиссия в рамках поручений президента рассматривает в оперативном порядке одобряет предложения Правительства по выделению дополнительной финансовой помощи регионам в условиях пандемии. Благодаря совместной работе нашей Комиссии и Правительства, мы в этом году выделили Самарской области дополнительно более 1,4 млрд руб. на поддержку семей при рождении третьего ребенка, что позволило области обеспечить необходимые выплаты в полном объеме", — пояснил Леонид Симановский.



