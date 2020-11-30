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В областном правительстве обсудили, как поднять индекс качества городской среды

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 ноября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание, где рассмотрели вопрос реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов предложил создать рабочую группу для анализа и повышения индекса качества городской среды. ИКГС — это инструмент  оценки качества городской среды и условий ее формирования.

Сегодня ИКГС Самарской области рассчитывается по 36 индикаторам и находится на отметке 160,4, сообщил Александр Мордвинов. Правительство области ставит цель поднять ИКГС до 180.

"Это крайне важный для нас показатель. Мы только на благоустройство в текущем году из бюджетов всех уровней выделяем почти 2 млрд руб., а с учетом средств на эти цели, предусмотренных в рамках программы  "Комплексное развитие сельских территорий", эта сумма составляет почти 3 млрд рублей. Важно понимать, как эти вложения, все наши усилия отразятся на  индексе по всем муниципальным образованиям", — отметил первый вице-губернатор.

Виктор Кудряшов поручил в ближайшее время провести отдельное совещание по этому вопросу.

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