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Суды Происшествия

Обвиняемый в продаже наркотиков в больнице Чапаевска получил 9,5 лет "строгача"

ЧАПАЕВСК. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевском горсуде вынесен приговор 49-летнему жителю губернии Игорю Дубову, признанному виновным в незаконном обороте наркотиков (п. "б" ч.3 ст. 228.1 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Дубов организовал незаконный сбыт наркотических средств, находясь на стационарном лечении в городской больнице г. Чапаевска и был задержан сотрудниками ФСБ в феврале 2020 г. после того как  наркозависимый местный житель приобрел у него наркотики. Вместе с Дубовым был задержан и покупатель.

11 февраля на основании материалов ФСБ следственным отделом полиции Чапаевска в отношении Дубова было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по признакам состава преступления предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 228.1 УК РФ.

По окончании следствия он предстал перед Чапаевским городским судом, который признал его виновным и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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