Банк "Открытие" повысил ставки по вкладам в рублях. С 1 декабря ставка составляет 4,75% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей на 181 день с выплатой дохода в конце срока вклада.
Для клиентов со статусом "Премиум" данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.
По вкладам "Активное пополнение" и "Свободное управление", предусматривающим возможность более гибкого управления средствами на депозите, максимальная ставка также увеличена до 4.45% и 4,4% соответственно. Кроме того, клиенты, размещающие средства в инвестиционные инструменты в банке "Открытие", могут рассчитывать на повышенную ставку по вкладу "Открытый" — до 6,55% годовых.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.