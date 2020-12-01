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Происшествия

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту доведения пятиклассника до суицида

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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27 ноября самарские следователи возбудили уголовное дело по статье "доведение до самоубийства несовершеннолетнего", сообщает samara.kp.ru.

Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, 17 ноября в 21:00 пятиклассник, живший в общежитии со своими родителями, вышел в коридор поиграть, но долго не возвращался. Спустя час отец пошел его искать, но мальчика в здании не было. Выйдя на улицу, мужчина увидел сына, лежащего на земле в крови. Он поднял ребенка, поймал попутку и поехал в больницу.

Медики боролись за жизнь мальчика, но травмы были слишком серьезные, ребенок скончался. Когда родители взяли его смартфон и зашли на его страничку в соцсети, то обнаружили предсмертную записку. Но даже она не могла объяснить, почему пятиклассник принял такое решение.

По данным собственных источников "КП-Самара", семья мальчика - полная, считается вполне благополучной и никогда в поле зрения надзорных органов не попадала.

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