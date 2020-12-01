Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту доведения пятиклассника до суицида

27 ноября самарские следователи возбудили уголовное дело по статье "доведение до самоубийства несовершеннолетнего", сообщает samara.kp.ru.

Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, 17 ноября в 21:00 пятиклассник, живший в общежитии со своими родителями, вышел в коридор поиграть, но долго не возвращался. Спустя час отец пошел его искать, но мальчика в здании не было. Выйдя на улицу, мужчина увидел сына, лежащего на земле в крови. Он поднял ребенка, поймал попутку и поехал в больницу.

Медики боролись за жизнь мальчика, но травмы были слишком серьезные, ребенок скончался. Когда родители взяли его смартфон и зашли на его страничку в соцсети, то обнаружили предсмертную записку. Но даже она не могла объяснить, почему пятиклассник принял такое решение.

По данным собственных источников "КП-Самара", семья мальчика - полная, считается вполне благополучной и никогда в поле зрения надзорных органов не попадала.