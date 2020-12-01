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ПСБ совместно с Mastercard запустил аналитическую платформу для бизнеса

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ и международная платежная система Masterсard предложили своим клиентам сервис, который позволяет владельцам торговых точек малого и среднего бизнеса на эквайринговом обслуживании банка анализировать показатели своего бизнеса.

Анализ осуществляется на основе агрегированных данных с платежных карт Mastercard, которыми расплачиваются покупатели за товары или услуги. Сервис позволяет отслеживать эффективность работы точек продаж, а также динамику показателей не только с момента подключения к платформе, но и за предшествующий период. Аналитика строится по таким категориям, как положение компании среди конкурентов, рыночные бенчмарки, уровень трат и их распределение по времени, частота визитов клиентов, динамика покупок на выбранной локации и прочим параметрам.

"Платформа, разработанная Mastercard и пилотируемая ПСБ, предлагает предпринимателям простой инструмент для анализа статистики торговой деятельности. Возможности платформы позволяют повысить эффективность планов по развитию компании и выбрать оптимальные решения для маркетинговых задач. Доля платежей по картам Mastercard в эквайринговой системе ПСБ составляет 45% от общего объема транзакций, что гарантирует владельцам торговых точек достаточный охват для анализа данных", — отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ.

"Мы рады представить нашу инновационную платформу в России и реализовать ее совместно с ПСБ — одним из лидеров эквайринга в стране. Платформа позволит клиентам банка совершенствовать различные стороны бизнеса, основываясь на актуальных данных как по самой точке бизнеса, так и по релевантным рыночным бенчмаркам, — отмечает Руслан Мавлиханов, глава направления Аналитики и Сервисов Mastercard в России. — Несмотря на свою детальность платформа очень проста в использовании и не требует каких-либо специальных знаний. На текущий момент в России мы внедрили веб-версию".

Пилотируемая платформа успешно используется малым и средним бизнесом в других странах и подтвердила свою эффективность как в условиях стабильности, так и в текущей непростой ситуации, когда появилась необходимость менять ассортимент продаваемых товаров и услуг, оптимизировать каналы продаж и более гибко реагировать на изменения.

Подключение и участие в пилотном проекте ПСБ осуществляется по заявке от владельца бизнеса и является бесплатным.

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