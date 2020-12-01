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Предприниматели могут получить один миллион рублей от банка "Открытие" и Mastercard

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" и Mastercard предложили клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акцию "Карта на миллион". Совершив бизнес-картой World Mastercard Business, выпущенной в рамках тарифа "Универсальная Mastercard", операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 000 рублей, клиенты банка могут получить кэшбэк до 25 000 рублей и возможность выиграть приз в размере 1 миллиона рублей.

Период проведения акции с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года включительно.

Чтобы принять участие в акции, клиенту надо иметь действующий или открыть расчетный счет в рамках одного из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в валюте РФ: "Первый шаг", "Быстрый рост", "Свой бизнес", "Весь мир", "Большие планы". Участники акции получают* дополнительный 5% кэшбэк в рамках программы лояльности банка.

Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.

*При выполнении обязательных условий программы лояльности

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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