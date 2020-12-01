Предприниматели могут получить один миллион рублей от банка "Открытие" и Mastercard

Банк "Открытие" и Mastercard предложили клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акцию "Карта на миллион". Совершив бизнес-картой World Mastercard Business, выпущенной в рамках тарифа "Универсальная Mastercard", операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 000 рублей, клиенты банка могут получить кэшбэк до 25 000 рублей и возможность выиграть приз в размере 1 миллиона рублей.

Период проведения акции с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года включительно.

Чтобы принять участие в акции, клиенту надо иметь действующий или открыть расчетный счет в рамках одного из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в валюте РФ: "Первый шаг", "Быстрый рост", "Свой бизнес", "Весь мир", "Большие планы". Участники акции получают* дополнительный 5% кэшбэк в рамках программы лояльности банка.

Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.

*При выполнении обязательных условий программы лояльности