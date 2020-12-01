16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Член избиркома отсудил 100 тыс. руб. за пять суток незаконного ареста Судья по делу о ДТП с Hyundai Genesis посчитал, что водителю не требуется принудительное лечение Сызранские полицейские гонялись за пьяным водителем Фитнес-тренер получил пять лет колонии за нападение на росгвардейцев Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту доведения пятиклассника до суицида

Происшествия

Член избиркома отсудил 100 тыс. руб. за пять суток незаконного ареста

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 30 ноября, Октябрьский районный суд Самары частично удовлетворил иск Александра Круглова, требовавшего компенсацию за незаконный административный арест.

21 июня, с 12:00 до 14:00, на пл. Куйбышева проходил митинг, о котором администрацию города известили заранее. Круглов провел "публичное мероприятие с целью выражения мнения граждан о работе органов и должностных лиц публичной власти, о законности режима "повышенной готовности и самоизоляции" и его последствиях, а также о ранее принятых и уже вступивших в силу поправках в Конституцию РФ" и так далее. Полицейских на митинге было не меньше чем участников. Однако никто к митингующим претензий не предъявлял и не составлял протоколы о правонарушениях на месте. Но 23 июня полицейские пришли к Круглову на работу, задержали его и конвоировали в Ленинский районный суд.

Круглов не сообщил, что является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. И к 23:30 того же дня судья Мария Ретина вынесла решение о наказании пятью сутками административного ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

Однако закон утверждает, что член избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора области.

В результате Круглов обжаловал вынесенное решение. 16 июля облсуд вернул его административное дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. Там 21 июля "суд приходит к выводу о том, что протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в отношении Круглова подлежат возвращению должностному лицу, составившему протокол, для устранения недостатков".

Позже Круглов подал иск о возмещении морального вреда за незаконное содержание под стражей. Судья Татьяна Орлова присудила ему компенсацию 100 тыс. рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3