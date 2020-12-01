Член избиркома отсудил 100 тыс. руб. за пять суток незаконного ареста

В понедельник, 30 ноября, Октябрьский районный суд Самары частично удовлетворил иск Александра Круглова, требовавшего компенсацию за незаконный административный арест.

21 июня, с 12:00 до 14:00, на пл. Куйбышева проходил митинг, о котором администрацию города известили заранее. Круглов провел "публичное мероприятие с целью выражения мнения граждан о работе органов и должностных лиц публичной власти, о законности режима "повышенной готовности и самоизоляции" и его последствиях, а также о ранее принятых и уже вступивших в силу поправках в Конституцию РФ" и так далее. Полицейских на митинге было не меньше чем участников. Однако никто к митингующим претензий не предъявлял и не составлял протоколы о правонарушениях на месте. Но 23 июня полицейские пришли к Круглову на работу, задержали его и конвоировали в Ленинский районный суд.

Круглов не сообщил, что является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. И к 23:30 того же дня судья Мария Ретина вынесла решение о наказании пятью сутками административного ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

Однако закон утверждает, что член избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора области.

В результате Круглов обжаловал вынесенное решение. 16 июля облсуд вернул его административное дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. Там 21 июля "суд приходит к выводу о том, что протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в отношении Круглова подлежат возвращению должностному лицу, составившему протокол, для устранения недостатков".

Позже Круглов подал иск о возмещении морального вреда за незаконное содержание под стражей. Судья Татьяна Орлова присудила ему компенсацию 100 тыс. рублей.