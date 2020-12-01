Самарскую область назвали одним из лидеров по поддержке и внедрению инноваций

Во вторник, 1 декабря, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии Приволжского федерального округа в рамках всероссийского онлайн-конвента "Бизнес без границ".

Организаторами мероприятия выступают АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" (НТИ) и Фонд Росконгресс.

Старт мероприятию был дан 12 ноября 2020 года на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном АСИ и Фондом Росконгресс, в рамках первого заседания "Клуба губернаторов НТИ", который призван стать эффективной моделью межрегионального взаимодействия в целях поддержки технологического предпринимательства.

Конвент проводится в восьми федеральных округах с 30 ноября по 9 декабря 2020 года. В Приволжском федеральном округе мероприятия онлайн-конвента проходят 1-2 декабря.

Открывая сессию, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков назвал Самарскую область одним из лидеров по поддержке и внедрению инноваций, развитию НТИ в Приволжском федеральном округе.

Он рассказал о реализации НТИ в нашем регионе, сделав особый акцент на проекте "Автодата", и отметил, что этот проект, апробированный в Самаре, является одним из самых первых в мире.

Выступая с докладом на открытии мероприятия, Виктор Кудряшов напомнил участникам, что соглашение между правительством Самарской области, рабочей группой НТИ AutoNet и Ассоциацией "ГЛОНАСС/ГНСС-ФОРУМ" об участии региона в этом пилотном проекте было заключено в 2019 году.

А уже летом 2020 года в Самаре на участке основной магистрали города — Московского шоссе — была развернута технологическая сеть V2X в рамках составной части научно-исследовательской работы "Проектирование платформы "Автодата" и работы по созданию макета "Умной магистрали". Итогом этой работы стало получение значительного объема данных, необходимых для внедрения элемента "Подсистемы управления умной дорогой.

"Уверен, что уже через несколько лет система "Умной магистрали" прочно войдет в нашу жизнь и станет привычной для водителей и всех участников дорожного движения", — отметил первый вице-губернатор.

Дмитрий Песков сообщил участникам о новых проектах в рамках НТИ. Речь идет о создании промышленных "Точек кипения" — пространств коллективной работы на крупнейших промышленных предприятиях и поощрении инициатив работников предприятий, связанных с внедрением рационализаторских решений.