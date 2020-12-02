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Преступления Происшествия

Самарец оформил кредит на умершую мать

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение мужчине по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"), сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в феврале 2019 г. самарец воспользовался данными умершей матери и через мобильное приложение банка оформил заявку на получение ранее одобренного ей кредита 546 тыс. рублей. Деньги он получил в тот же день в офисе банка. Их зачислили на счет покойной, с которого подозреваемый перевел средства на свой счет.

Мужчина полностью признал вину и объяснил, что пошел на преступление из-за собственных долгов.

Уголовное дело направили в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения.

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