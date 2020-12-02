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ВТБ предоставил первый льготный кредит на цифровизацию

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ выдал первый льготный кредит по программе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, направленной на поддержку цифровой трансформации компаний. Кредиты в рамках программы предоставляются по ставке от 1% до 5% годовых. Минимальный размер финансирования — 25 млн рублей.

Первая сделка ВТБ прошла в Калининграде. Финансирование получил проект по организации касс самообслуживания в магазинах "СЕМЬЯ". Предприятие направит средства на внедрение в розничной торговой сети российского решения CSI на компонентной базе VIKI и программном комплексе Set. Реализация проекта позволит разгрузить обычные кассовые узлы, ускорить время обслуживания, сократить и разгрузить очереди. Кроме того, станции самостоятельной оплаты являются более безопасной формой расчета за покупки в период пандемии.

Кредиты по программе Минцифры выдаются на приобретение российского программного обеспечения и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели в рамках цифровизации бизнеса. Конечная ставка для заемщиков составляет от 1% до 5% годовых. Минцифры обеспечивает субсидиями банки для предоставления кредитов по низкой ставке. Возможная сумма кредитования для реализации проекта — от 25 млн до 5 млрд рублей. При реализации программы по цифровизации — нескольких взаимосвязанных проектов — льготное финансирование может быть предоставлено в размере от 500 млн до 10 млрд рублей.

"Цифровизация — важнейшее направление для развития экономики страны. Сегодня от уровня технологичности напрямую зависит конкурентоспособность отечественного бизнеса. ВТБ принял активное участие в разработке льготной программы кредитования с Минцифрой и одним из первых банков запустил выдачу новых льготных кредитов. Доступное финансирование поможет компаниям ускорить диджитализацию процессов и, соответственно, укрепить их рыночные позиции. Кроме того, внедрение программы дополнительно поддержит отечественную сферу разработки современных ИТ-решений", — отметил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

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