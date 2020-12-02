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ВТБ и Яндекс Go запускают программу автокредитования

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ совместно с Яндекс Go запускают специальную программу автокредитования для водителей, выполняющих заказы сервиса. Заемщики смогут приобрести новую машину в кредит, ставка по которому с учетом страхования жизни составит 12%.

Воспользоваться программой могут водители, которые минимум 3 месяца сотрудничают с Яндекс Go в статусе прямых партнеров и хотят приобрести новый автомобиль у официальных дилеров-партнеров банка. За этот период водитель должен совершить как минимум 100 поездок и не иметь блокировок в сервисе. Для этого им необходимо дистанционно подать заявку через специальную посадочную страницу. Для покупки определенных марок и моделей заемщики смогут получить до 10% скидки от автопроизводителей. Сумма кредита — от 300 тыс. до 3 млн рублей.

"Сфера услуг такси в России получила развитие с приходом на рынок крупных цифровых игроков. Новый клиентский опыт и удобный процесс заказа машины с помощью мобильного приложения способствовали активному росту числа пользователей. Закономерно стало расти и количество водителей, оказывающих услуги с помощью нового цифрового сервиса. Для водителей, выполняющих заказы Яндекс Go, важен удобный финансовый инструмент приобретения нового или обновления действующего рабочего автомобиля. Совместная программа ВТБ и Яндекс Go сможет поддержать занятых в этом бизнесе предпринимателей и будет способствовать регулярному обновлению парка их транспортных средств", — прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления "Автокредитование" ВТБ.

В рамках программы кредит может быть выдан на срок от 1 года до 5 лет гражданину России с первоначальным взносом от 10%, по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Клиент может оформить страхование жизни, в результате чего ставка снизится на 1,5 п. п. от базовой — до 12% годовых. Приобретаемый автомобиль находится в залоге у банка. Заключение договора страхования транспортного средства обязательно по рискам тотальной гибели и угона. Для оформления кредита заемщику потребуется лишь паспорт и второй документ, например, водительские права.

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